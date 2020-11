Brest – ASSE : Les Verts à la relance en Bretagne ? Verdict des bookmakers…

Si fringants au coup d’envoi de la saison 2020-21, les Verts sont depuis tombés dans le rouge. En championnat, ils restent sur six revers consécutifs, dont le dernier concédé à l’OL, dans le derby disputé chez le voisin honni. Ce samedi, c’est le Stade Brestois qui reçoit l’ASSE et pour les bookmakers, cette opposition a valeur d’hésitations, dans la décision finale.

L’ASSE pourrait encore attendre avant de gagner à nouveau

A la maison, les Bretons sont favoris. Et donnés vainqueurs à la cote moyenne de 2,15 contre un, contre 3,18 celle des Stéphanois qui gagnent et le match nul, considéré ici comme le plus incertain, à 3,55. Ce partage des points, qui ne ferait finalement l’avantage d’aucune des deux équipes protagoniste, est pourtant ce qu’il y a de plus sûr dans l’analyse des opérateurs de France que nous avons consulté. Le 1-1 paie 5,87 fois la mise initiale, c’est l’issue la plus probable, devant le succès étriqué (2-1), du Stade Brestois sur l’AS Saint-Etienne. C’est coté à 7,6.

Vers un duel Steve Mounié / Denis Bouanga ?

Gaetan Charbonnier est le premier nom avancé pour marquer, mais l’attaquant de 31 ans pourrait débuter la rencontre depuis le banc. Ce sera plutôt Steve Mounié, donné buteur à 2,98. Et dans le camp des hommes de Claude Puel, plutôt Bouanga, à 3,39 contre un. Stade Brestois – ASSE est le seul match au programme ce samedi (avec le report d’OM – OGCN), il est prévu à partir de 17h, à suivre en direct sur la chaîne Téléfoot.