Ce que Juan Martin del Potro a financièrement gagné au cours de sa carrière

En plus de ses succès sur le circuit ATP, Juan Martin del Potro a remporté une médaille d’argent aux JO de Rio, en 2016.

Les larmes aux yeux, porté par un public de Buenos Aires très chaleureux, en cette circonstance, Juan Martin del Potro a quitté, ce mardi, le monde du tennis. Battu en deux manches (1-6, 3-6), par son compatriote Federico Delbonis, l’ex numéro 3 mondial range définitivement les raquettes, contraint en cela par son corps et son genou droit, triplement opéré.

Le corps de Juan Martin Del Potro le force à raccrocher

Le champion raccroche, à 33 ans et boucle une carrière riche de 22 tournois remportés dont un majeur : l’US Open, en 2009. Le tennis a fait sa gloire et sa fortune, Juan Martin del Potro quitte le monde de l’ATP, sur un cumul de 25 889 586 dollars (22,6 M€), remportés sur ses dix-sept saisons professionnelles. Cela fait de lui, le treizième homme ayant le plus gagné d’argent, dans toute l’histoire de la discipline, entre Dominic Thiem, 12e (28 861 766 $) et l’ex légende allemande, Boris Becker (25 080 956 $).

2018 l’année la plus riche de l’ex numéro 3 mondial

L’année 2018 aura été sa plus riche, avec 5 882 711 dollars (5 145 397 €) et 2 titres à son avantage (plus une autre finale à l’US Open, perdue contre Novak Djokovic). Ces chiffres sont les revenus tirés de sa carrière sur le circuit professionnel, ils sont indépendants des recettes du sponsoring ; Del Potro a été l’ambassadeur de plusieurs marques : Nike, Rolex, Wilson, Peugeot, et Globant.