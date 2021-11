Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les algorithmes

La Ligue 2 a passé son premiers tiers, quel sera alors le verdict final ?…

Quinze journées se sont disputées, cette saison 2021-2022 du championnat de France de Ligue 2, soit un tiers de l’exercice en cours. Déjà des tendances se dessinent, en haut de tableau pour les équipes qui jouent l’accession à l’élite et celles qui, inversement, s’échinent à ne pas descendre, en National. La saison est encore longue, d’ici à la 38e et dernière journée, le samedi 14 mai.

Le TFC et l’AJA accèderaient à la Ligue 1, l’ASNL et Amiens relégués

La plateforme Fivethirtyeight l’anticipe, et comme nous l’avons vu, la semaine dernière pour la Ligue 1, elle nous propose un tableau du classement final de la Ligue 2, tel qu’elle le prédit, au dernier jour de la saison. En ce cas, si cela se confirme, le Toulouse FC sera sacré champion et promu, avec huit longueurs d’avance sur l’AJ Auxerre, qui accompagnera les Violets, à l’étage supérieur. Les barrages se joueraient alors entre Ajaccio (3e), Sochaux (4e) et Le Havre, cinquième. Que des anciens pensionnaires de la Ligue 1.

La classement final anticipé mais la Ligue 2 se joue jusqu’en mai

A l’autre bout du tableau, les perspectives avancées sont moins réjouissantes pour Nancy et Amiens qui seraient relégués, tandis que Bastia, jouerait son maintien en un match de barrage. Le classement de Fivethirtyeight repose sur une formule algorithmique, sur la base du « SPI ranking », avec pour chaque équipe, une note dite « défensive » et une « offensive ». La conjugaison des deux donnent un indice, qui sert au bout à dresser ce classement. Dont on saura dans six mois environ, s’il était exact.

Classement final prédictif de la saison 2021-2022 de Ligue 2