Ces footballeurs qui sont (aussi) des cracks au poker

S’il n’a jamais porté la tunique de l’équipe de France A au cours de sa carrière, Sébastien Grax compense aujourd’hui, autour des tables de poker. Récemment, il a terminé troisième d’un tournoi réunissant 2153 joueurs, dans le cadre des World Series of Poker, l’équivalence des Mondiaux de la discipline, disputés cette année en ligne, Covid oblige. L’ancien attaquant monégasque a remporté 236 188 dollars, il s’inscrit dans la lignée des footballeurs connus pour leurs aptitudes au poker. Certains ont même embrassé une autre carrière, après avoir raccroché les crampons.

Croiser des stars du foot sur des tournois de poker

Au Barça c’est une autre discipline reine

Il faut avoir un talent déjà bien confirmé pour se frotter au Barcelonais, Gérard Piqué. Ses gains avoisinent le demi-million de dollars, en supplément de ceux perçus en club, avec le FC Barcelone. Le défenseur espagnol a notamment à son crédit, une deuxième place d’un EPT. Chez les Blaugrana, ils sont plusieurs pris du virus du poker. Jordi Alba, Arturo Vidal pour autre bon joueur, ou en son époque, le Brésilien Neymar. Aujourd’hui au PSG, il n’a pas perdu la main. Ce printemps, au cours du confinement, il a remporté plus de 2 000 euros, au terme d’un tournoi, pour lequel il a investi 20 euros, au départ.

David Levi, footballeur modeste mais grand joueur de poker

Mais de tous, celui qui s’en sort le mieux au poker s’appelle David Levi. S’il n’est pas resté un footballeur dans les mémoires – anciennement défenseur du Maccabi Haifa, sa carrière s’est brisée tôt sur une vilaine blessure -, il a trouvé dans ce jeu une parfaite reconversion et de quoi faire fortune, de trophées et d’argent. Aujourd’hui âgé de 57 ans, il a plusieurs fois été titré sur des tournois WSOP et WPT. Il compte une trentaine de victoires majeures et cumule plus de 3,7 millions de dollars de gains.