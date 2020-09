Chelsea : Que vaut le nouveau 11 des Blues sur le mercato ?

Renouveler la moitié environ d’un onze de départ, n’est pas toujours une bonne idée pour gagner en stabilité. Sauf si l’évolution est aussi remarquable que celle entreprise par Chelsea. Sans présager des résultats à venir sur le terrain, la métamorphose est à la hauteur de l’ambition et des moyens donnés au coach Franck Lampard. Sur ce mercato, les Blues ont déjà englouti 225 millions d’euros en indemnités sèches sur les transferts.

Un mercato à 225 millions pour les Blues

Et 80 millions pour le seul meneur allemand Kai Havertz, devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club. Dans la foulée du recrutement de Timo Werner (65 M€), pour autre sensation du marché. Ce nouveau onze des Blues avoisine selon nos observations, le demi-milliard d’euros en valeur marchande sur ce mercato. Il sera inévitablement les deux plus bankable de tout le monde du football, cette saison 2020-21.

Un nouveau 11 de Chelsea à demi-milliard sur le mercato

A 500 millions d’euros l’estimation, cela vaut une moyenne de 45 millions par joueur qui le compose. C’est l’équivalence proche de l’indemnité réglée pour recruter l’ailier Hakim Ziyech, jusqu’alors à l’Ajax, à Amsterdam. Ce collectif pourrait être plus cher, en remplaçant Thiago Silva, vieillissant et donc moins valorisé, par un plus jeune loup. Mais l’équilibre sportif y perdrait sûrement.

Un marché des transferts qui pourrait se poursuivre

La campagne estivale n’est pas encore achevée pour les Blues, ils espèrent attirer Declan Rice au milieu de terrain, et si possible remplacer Kepa Arrizabalaga dans les buts. A cet effet, le portier du Stade Rennais, Benjamin Mendy est notamment visé par la cellule de recrutement du club.

Que vaut le nouveau 11 des Blues de Chelsea sur le mercato ?