Chelsea : Salaire, contrat, ce que Kai Havertz a signé avec les Blues

Et un joueur allemand de plus, dans le collectif de Chelsea. Un. Après Antonio Rüdiger, Christian Pulisic et Timo Werner, voilà Kai Havertz, milieu offensif de 21 ans. C’est une recrue record, à 80 millions d’euros payés par les Blues au Bayer Leverkusen (plus une vingtaine sous forme de bonus), il devance le gardien Kepa, sur la plus haute marche des transferts les plus chers.

Kai Havertz a signé un contrat de cinq ans avec Chelsea

Qui dit opération aussi conséquente, dit condition contractuelle élevée pour le joueur. L’international allemand a paraphé un bail sur cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2025. En Bundesliga, Havertz approchait un salaire de 2 millions d’euros brus la saison. En Premier League, il devrait gagner près de 10,5 millions d’euros bruts par an, selon le très bien informé journaliste Nicolo Schira, tandis que The Sun évoque la somme monstrueuse de 310 000 livres hebdomadaires et un contrat à 80,6 millions de livres sur cinq ans, mais avec tous les bonus compris. Soit près de 18 millions d’euros la saison.

Le plus gros salaire des Blues de Chelsea

Avec ces émoluments, il deviendra le joueur le mieux payé de son équipe. Havertz complète un recrutement jusqu’ici costaud du côté des Blues avec Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et Thiago Silva en plus. « Ouais, je suis très heureux d’être ici », s’est enthousiasmé le jeune homme, à son arrivée, pour ses premiers mots dans son nouveau club.