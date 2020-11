Chelsea – Stade Rennais: Vers un exploit rennais ? Verdict des bookmakers…

Un seul petit point en deux matches, voilà le faible bilan du Stade Rennais au début de la première campagne de Ligue des Champions de son histoire. Défaits face au FC Séville (0-1) après avoir concédé le match nul face à Krasnodar (1-1), les Bretons se déplacent à Londres, ce mercredi 4 novembre, pour affronter les Blues, premiers de leur groupe E. En bien meilleure forme que Rennes sur les derniers jours, Chelsea est logiquement désigné favori par les bookmakers.

Les bookmakers voient Chelsea prendre le dessus sur le Stade Rennais

Chez les six opérateurs nationaux étudiés, leur victoire est évaluée, en moyenne, à 1,36, contre 5,25 pour le match nul et 9,33 pour un exploit rennais. Un écart de cotes conséquent, présent également au regard des scores proposés : le scénario le plus probable imaginé par les spécialistes serait la victoire 2-0 des Blues, à 5,48 contre 1. Gager sur un 4-0, comme ils l’avaient fait face à Krasnodar, peut rapporter 11,68 la mise. Une cote bien plus basse que le simple succès du Stade Rennais 1-0 (18,17).

Les opérateurs indécis concernant les buteurs

Aucun buteur n’est largement préféré à un autre chez les bookmakers, alors que les deux joueurs les plus en mesure de marquer, selon eux, son Timo Werner (1,91) ou Tammy Abraham (1,98). Parmi les cotes les plus basses, aucun joueur breton. Les attaquants du Stade Rennais ne semblent pas de taille à inquiéter leur ancien coéquipier, Edouard Mendy, qui a gardé sa cage inviolée sur 5 des 6 matches disputés, toutes compétitions confondues, avec Chelsea. Malgré ça, la mise sur un but de Serhou Guirassy pourrait être multipliée par 4,42, s’il réussit à créer la surprise.