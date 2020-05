Chelsea – Stamford Bridge serait le pire stade de la Premier League

Le projet de nouveau stade est à l’arrêt pour les Blues de Chelsea, et il a pris du plomb dans l’aile puisque le permis de construire du projet, a expiré au commencement de la crise du coronavirus en mars, tel que le détaille The Telegraph. En conséquence de quoi, les fans du club de Roman Abramovich devront encore se rendre à Stamford Bridge, dès que la situation sanitaire l’autorisera. Revenir dans les travées de ce qui est considéré comme le pire stade de la Premier League anglaise.

Cher et commenté sévèrement le stade des Blues de Chelsea

La conclusion est tirée d’un enquête d’une plateforme de jeux en ligne britannique. Pour arriver à ce résultat, les auteurs du rapport ont mesuré plusieurs critères, sur l’expérience des visiteurs, en amont des événements et une fois sur place. Il y a d’abord les notes, données sur Google ou Trip Advisor à chacune des enceintes. Et les tarifs, de la billetterie ou des consommations. Au général, Chelsea obtient la note générale 3,64, sur un ensemble à dix. L’écrin des Blues pâti des pires commentaires sur le réseau Trip Advisor et des prix les plus chers sur la bière ou la portion de tarte.

Les Loups de Wolverhampton ont le meilleur stade de Premier League

A contrario, le Molineux Stadium des Wolves de Wolverhampton est cité en référence dans l’étude. Tant sur le coût des abonnements ou de la collation, que sur les avis laissés par les visiteurs (réguliers ou de passages), le club de l’ouest de l’Angleterre s’en tire à meilleurs comptes que les autres et avec une note globale de 7,73.