Classement final de la Ligue 2 vs le budget des clubs

Peut-être moins derrière que sur les accessits, il y a une forme de logique à ce que le FC Lorient et le RC Lens retrouvent l’élite, la saison prochaine. Logique économique, s’entend. Les deux clubs présentaient l’un et l’autre, au commencement de l’exercice 2019-20, respectivement le troisième et le plus gros budgets de la Ligue 2. Guingamp, entre deux, termine un peu plus loin au championnat sportif.

Une forme de logique aux accessits du RC Lens et du FC Lorient

En pied de classement, les promus Chambly et Rodez s’en tirent honorablement avec leurs budgets les plus étriqués du championnat, à 6,5 millions d’euros. Au ratio du classement final sportif, ils sont respectivement à +9 et +5. Aux extrêmes, Clermont a flirté avec le podium ce qui, au regard du budget à 8,7 millions d’euros du club, est une performance. Le club auvergnat affiche un bilan positif de plus 11.

+ 11 pour Clermont, – 9 au Paris FC

Et de plus 9 pour Chambly et Ajaccio qui suivent. Ou autant dans le sens de la négative pour le Paris FC, qui évite néanmoins le pire en se maintenant en Ligue 2. Mais avec un décalage de neuf, entre le budget initial de 14,5 millions d’euros et la 17e place finale, au classement sportif.

Le classement final de la Ligue 2 2019-20 selon les budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence RC Lens 35 M€ 1 2 – 1 EA Guingamp 25 M€ 2 8 – 6 FC Lorient 25 M€ 3 1 + 2