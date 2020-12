Classement sportif de la Ligue 2 vs le budget des clubs

Quatorze journées, soit un plus du premier tiers de la saison 2020-21 de Ligue 2 se sont disputées, les forces se dessinent pour celles qui visent le haut du tableau et les accessits à l’élite, et les autres, à l’opposé concernées par le maintien à ce niveau. Il n’y a toutefois pas ou peu de logique, entre les résultats sportifs des clubs et leurs budgets prévisionnels du début d’exercice.

Aucun club à l’équilibre entre classement sportif et des budgets

C’est simple, d’après nos observations à lire au complet en page suivante, aucune des formations n’est à l’équilibre au comparatif des deux. Pour certaines, c’est même le très grand écart, jusqu’à un différentiel de 10 ou plus, positif ou négatif. Le négatif est pour l’En Avant Guingamp, seulement quatorzième ce dimanche matin, malgré un budget estimé proche de 20 millions d’euros, parmi les plus ambitieux du plateau.

Grenoble et Dunkerque assurent, l’EA Guingamp un peu moins

Inversement, tout semble aller pour le mieux pour Grenoble et Dunkerque, à plus dix, respectivement troisième et neuvième. Tout ou presque, car le promu nordiste est dans le collimateur de la DNCG, laquelle a ordonné sa rétrogradation à titre conservatoire ; décision contre laquelle le club a décidé de faire appel. Il y a sinon, plus de logique à voir Chambly, Rodez et Châteauroux se battre derrière avec les budgets les plus modestes de la saison (exception faite des promus), que Troyes, le Paris FC et Grenoble campent le podium, à ce stade de la saison.

[COMMUNIQUÉ 📝] L'USL Dunkerque fait appel suite à la décision prise par la DNCG ! #TeamUSLD 🔵⚪👊https://t.co/rW8mRGc2Uj — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) December 3, 2020

Il reste encore un bon paquet de matches (24) aux clubs et un mercato de l’hiver pour se renforcer, afin de renverser les tendances. Ou de les confirmer. C’est selon les favoris de chacun…

Le classement de la Ligue 2 2020-21 selon les budgets des équipes