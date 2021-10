Codes promo : ça marche aussi dans le monde du sport

Les codes promo, une bonne idée avant les fêtes.

Parce que le code promo n’a pas de frontière, ni de préférence thématique. Ami(e)s sportifs et sportives, les bons plans existent pour vous aussi. Alors, pourquoi s’en priver et ne pas au moins regarder ? De nombreuses marques qui gravitent tout autour, en proposent. Cela va d’un pourcentage ou tarif de réduction sur le prix de base, à des offres spéciales ; à chacun sa préférence de l’avantage ou du programme.

Des codes promos sur des produits ou l’intégralité d’une plateforme

Parfois, certains codes promo sont sélectifs, ils ne fonctionnent que sur un produit ou une catégorie identifiée. Pas tous, il arrive de trouver des offres applicables à l’ensemble des produits d’une même plateforme. Cela va du vêtement technique (selon la météo de la pratique, ou le sport associé), à des produits de la récupération ou de la diététique, en passant par du matériel nécessaire à certaines disciplines.

De nombreuses et grandes marques proposent des codes promo à leurs clients

La palette des marques à disposition est large, citons pèle-mêle (et de manière non exhaustive, tant il y en a) : Blue Tomato, Casal Sport, Decathlon, Footcenter, Go Sport, Musto, Private Sport Shop, Under Armour, Slendertone, Puma, Made In Sport ou BV SPORT… Toutes ces marques ont des bons plans à offrir à leurs communauté. Et cela plaît, l’atteste la fréquentation croissante, des plateformes dédiées aux codes promotionnels et autres offres avantageuses du web.

La saison des sports d’hiver s’ouvre, le moment d’en profiter

La saisonnalité peut aider à trouver les meilleures offres. Dans le sport, s’ouvre bientôt la saison des disciplines hivernales, avec en point d’orgue, en 2022, les Jeux Olympiques de Pékin, en Chine. Blousons, combinaisons, gants, écharpes, masques, ski, chaussures ou snowboard, sont autant de produits particulièrement sollicités, pour lesquels il existe déjà des bonus. Et cela va aller crescendo, à mesure que l’hiver va approcher et les premiers flocons de la saison, tomber.

Pour les novices, se tourner vers les communautés souvent disponibles pour aider

La quête du bon code promo nécessite quand même une forme de discipline, pour qu’elle soit efficace. Les meilleures plateformes s’assurent de ne mettre en avant que les meilleures propositions et dans un laps de temps assez long, pour en profiter. Elles en appellent alors à leur communauté, souvent épaisse, pour donner un avi plus éclairé, à toutes celles et ceux qui débutent et cherchent à leur tour, le bon plan du moment.