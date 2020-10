Combien ça coûte de passer un week-end vraiment original ?

Voilà plusieurs mois que vous attendez ce break bien mérité. Et cette échappée belle, vous voulez qu’elle sorte de l’ordinaire. Plutôt activité sportive aquatique, aérienne ou terrestre, ou plus détente avec un week-end spa, gastronomique avec un délicieux dîner ou golf… Vous pouvez organiser un week-end original en amoureux ou en famille. Selon le budget, on vous donne quelques idées bien placées pour vous reposer et sortir des sentiers battus !

Combiner budget de moins de 250€ en weekend et originalité

Si vous avez un petit budget pour votre court séjour, et que vous voulez quand même vous faire plaisir, vous pouvez vous offrir un weekend spa dans un bel hôtel à la campagne ou en ville, à la façade atypique ou au thème original comme l’Ice bar à Paris ou l’hôtel-abbaye Fourvière à Lyon. Plus osé, vous pouvez carrément opter pour un concept de nuit en roulotte, yourte nomade, avion (Grumman en Loire-Atlantique), maison de hobbit, cabane flottante… Comptez environ 120€ la nuit selon l’hébergement et les prestations.

Grande piscine avec vue sur la montagne, spa et restaurant, vous pouvez aller à Saint-Véran le plus haut village d’Europe et dormir dans l’hôtel 4 étoiles : une expérience magique en altitude à environ 150€ la nuit c’est un prix royal ! Il est aussi possible de s’organiser un séjour golf en France pour moins de 250€ face au Mont-Blanc, près de l’océan ou dans le domaine d’un château : idéal pour les couples amateurs de swing ! Le décor est grandiose, et c’est ce qui rend votre expérience complètement insolite.

Pour ce type de week-end, l’idée est de s’accorder quelques jours de repos loin du tumulte quotidien, sans faire exploser le budget du foyer. Niveau loisir, vous pouvez prévoir une randonnée quad ou en jet-ski sur les côtes, ou tenter le flyboard, cet engin étonnant hydropropulsé. Avec le logement ou l’activité originale, vous faites le plein d’insolite ensemble, en couple en amoureux ou en famille dans une résidence de vacances type appart-hôtel.

L’avantage d’un week-end de ce genre, c’est que vous optimisez votre temps sur place. Vous profitez un maximum de votre séjour atypique en découvrant la région ou en bénéficiant des services : spa, piscine, tennis, parcours 18 trous avec green fee, dîner gourmand, etc. Le seul inconvénient, c’est que vous serez vite rappelé au monde réel ! En seulement 2 jours, il est évident qu’on ne peut pas se ressourcer autant qu’avec un séjour plus long, mais au moins c’est dépaysant !

On retient : petit budget mais maxi plaisir, en couple ou en famille près de chez vous !

Weekend insolite entre 250 et 500€ : je pars plus longtemps ou avec plus de prestations ?

Si vous voulez partir vous ressourcer avec un budget entre 250 et 500€, optez pour le week-end à la montagne l’été ou l’hiver avec une nuit en igloo (dès 119€), du spa et des soins pourquoi pas. Près des pistes pour skier la journée, et un dîner traditionnel savoyard aux spécialités fromagères, c’est le top ! Lors d’un week end en région Rhône-Alpes, on vous emmène dans les stations alpines comme Courchevel, La Plagne pour les familles, Les Arcs, Tignes, etc… Il existe même des activités originales comme le bobsleigh ou la raquette à neige.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous trouverez aussi de jolis coins avec des restaurants gastronomiques comme dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var à Gordes, l’Isle-sur-la-Sorgue, Marseille, Aix-en-Provence, et vous pourrez dormir dans des cabanes sur pilotis, des kotas finlandais ou un Alpin d’Hôme spa aux Orres par exemple.

Et la Corse vous y avez pensé ? Selon le prix du billet d’avion ou du ferry, vous pouvez partir en amoureux quelques jours du côté de Porto Vecchio très prisée, Bonifacio ou l’Île-Rousse au Nord ! En revenant sur le continent, on peut aussi vous conseiller de dormir au Pic du Midi dans les Pyrénées (400€ pour 2 pers.) ou au phare de Kerbel en Bretagne (300€). Le prix de votre séjour original varie aussi en fonction des activités possibles du place : dîner gastronomique, soins bien-être, piscine, spa, cours de yoga…

Avec un budget allant jusqu’à 500€, côté activités en dehors de l’hôtel, essayez-donc le parapente, un baptême d’hélicoptère, une balade en bateau en Méditerranée ou sur l’océan Atlantique en Bretagne, voire un stage de pilotage en GT de luxe. C’est l’occasion d’innover et de tester de nouveaux loisirs si vous êtes deux. Jusqu’à 500€, on peut se prévoir une vraie évasion, pour prendre le temps de déconnecter et de vivre une expérience exceptionnelle en l’air, sur terre ou même sur l’eau.

On peut agrémenter son séjour original d’activités fun sans se ruiner !

Avec plus de 500€ pour un weekend atypique : je m’évade complètement

Quitte à partir, autant le faire avec panache ! Si vous voulez faire un week-end sur 2 ou 3 jours seulement, vous pouvez mettre le paquet sur la catégorie d’hébergement avec une escapade insolite en cabane perchée avec spa, faire une balade en cabriolet vintage ou en moto sur les routes ou encore dormir dans un domaine ou château 5 étoiles. Un peu partout en France, vous pouvez dormir dans des lieux originaux ou profiter de loisirs qu’on ne fait pas tous les jours.

Original par ses sensations, vous pouvez aussi envisager un vol en montgolfière (environ 250€ par personne), un saut en parachute tandem ou un stage en Formule Renault ou Formule 1 sur le circuit du Castellet qui accueille à nouveau la compétition du Grand Prix ! L’expérience est unique en son genre.

Si vous êtes un aventurier en recherche d’inattendu, vous pouvez aussi partir en balade en voilier à la découverte d’îles françaises : Oléron, Ré, Noirmoutier, Porquerolles au large d’Hyères, les îles Lavezzi corses et les Sanguinaires… Mais aussi vous mettre en mode safari en dormant face aux lions d’Afrique au zoo de la Flèche par exemple (environ 600€ pour 2 avec entrées au parc et dîner), ou la jouer « Seul au monde » sur l’île de la Jument dans le Morbihan (dès 790€) !

On ajoute un grain de folie pour sublimer son week-end : balade atypique, hôtel de luxe, expérience safari…

S’offrir un week end original en trouvant l’hébergement et/ou l’activité qui font rêver pour tout budget !

En plus de devoir chercher un week-end qui vous plaise, vous avez envie de casser les codes et partir le temps d’une escapade atypique. A tout budget, on peut trouver où dormir : en l’air, sur l’eau, entouré de glace, dans un château du Moyen-Âge, à la belle étoile en bulle… A vous de regarder attentivement le logement ainsi que l’activité qui peut vous convenir. En parlant d’originalité, cela passe aussi par des activités étonnantes ! S’envoyer en l’air, voguer en bateau, jouer les Robinsons ou les aigles perchés…

De nouvelles tendances nature font aussi fureur en ce moment à l’image des boots camps et stages de survie. C’est comme si vous prépariez en quelque sorte votre Koh Lanta mais en version confort : pas de totem d’immunité ici pour prolonger le séjour mais un vrai voyage d’exploration avec vous-même !