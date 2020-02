Combien gagnent les joueurs du Nîmes Olympique ?

La deuxième saison du Nîmes Olympique pour son retour dans l’élite est plus poussive. Les Crocodiles sont 18es et relégables avant la 27e journée, mais les espoirs de maintien sont permis, à la faveur d’une reprise en 2020 plus convaincantes que la fin d’année dernière. Le club gardois ne manque pas d’idées pour avancer, mais il doit faire avec ses moyens, parmi les plus limités du championnat.

Un salaire moyen en augmentation cette saison 2019-20

Le budget, à 27 millions d’euros, est le plus étriqué du championnat. La masse salariale également, elle est proche de la vingtaine de millions d’euros. La rémunération moyenne d’un joueur, cette saison 2019-20 de Ligue 1, est estimée à 280 000 euros bruts la saison par Sporting Intelligence et 360 000 € du côté du journal L’Equipe, pour qui elle a presque doublé, d’un exercice à un autre.

A Anthony Briançon le salaire plus haut du Nîmes Olympique

Selon le quotidien sportif, le défenseur axial Anthony Briançon, en prolongeant son contrat au mois de juin dernier, a doublé son salaire pour devenir le joueur le mieux payé de son équipe, à près de 80 000 euros bruts mensuels. Sans les primes. A 600 000 euros la saison, le milieu Lucas Deaux et l’attaquant Renaud Rippart complètent le podium des plus hauts salaires du club. Ils seraient une dizaine au moins, à 35 000 euros mensuels ou plus l’année, dans le collectif de Bernard Blaquart. Qui lui même touche 240 000 euros la saison. Il est à ce titre le coach qui gagne le moins en Ligue 1.