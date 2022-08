Cristiano Ronaldo à l’OM, chez les bookmakers la cote flambe

Avant même pas cité, l’OM est aujourd’hui désigné chez les bookmakers du Royaume-Uni, comme un outsider dans la liste des clubs susceptibles de recruter Cristiano Ronaldo.

Souvenez-vous. C’était le mois dernier, et un chouïa plus, au commencement des premières salves marseillaises, sur les réseaux sociaux. Nous avions alors pris la température des bookmakers anglais, pour voir où ces derniers envoyaient jouer Cristiano Ronaldo, d’ici la fin de ce mercato. Et l’Olympique de Marseille n’était même pas cité, dans liste pourtant longue, des prétendants attribués au Portugais.

L’OM désormais placé en outsider pour recruter Cristiano Ronaldo

Seulement voilà, un mois est passé et depuis la rumeur s’est un peu épaissie. Pas encore à ce point de devenir consistante, mais qui sait tant il est vrai que, sur cet autre indice tiré des bookmakers du Royaume-Uni, il y a de la suite dans l’idée, de voir CR7 sur la pelouse du Vélodrome. Aujourd’hui, l’OM est désigné comme outsider, à une cote moyenne de 20 contre un. C’est donc mieux que le mois dernier, mais encore loin du compte et l’équivalent notamment donné à Liverpool ou au Bayern Munich, dont on sait de ce dernier, qu’il a poliment refusé le joueur.

Précédemment bien classé, le PSG recule loin dans la hiérarchie

Plus sûrement, la tendance est toujours à ce que l’attaquant reste à Manchester United, c’est même plus vrai que jamais, à 1,2 contre un, alors que nous ne sommes plus qu’à une semaine de la fin du mercato, ce mercredi 24 août. Et sinon ? Sinon, le Sporting qui l’a formé tient la corde, à la cote de 6, devant le Borussia Dortmund et Chelsea, à 7,5 contre un. Précédemment placé, le PSG est désormais derrière l’OM, à la cote moyenne de 40.