Cristiano Ronaldo pose avec une autre montre à 180 000€

Dans la série Cristiano Ronaldo et les montres, en voilà une aujourd’hui, cotée à près de 180 000 euros sur le marché. C’est dire si elle est d’exception, sauf pour ce qui concerne le footballeur portugais, car il possède quelques pièces estimées jusqu’à dix fois plus chères, que ce modèle Tag Heuer Carrera MikroTourbillonS en or rose 18 carats, vu à son poignet, sur l’une des dernières images postées sur ses réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo s’affiche avec une montre de la marque Tag Heuer

Cette pièce à double tourbillon est l’une des plus abouties de la marque Tag Heuer. Si précise qu’elle peut afficher les 1/100e de secondes. Elle est à remontage automatique, avec une réserve de marche de 45 heures. Le bracelet est en cuir d’alligator et le boîtier en or rose 18 carats. Cette montre Tag Heuer Carrera MikroTourbillonS peut-être pour Cristiano Ronaldo, l’héritage d’une collaboration ancienne avec la marque aux origines suisses.

L’horloger suisse était anciennement un sponsor du joueur de la Juve

Pendant un temps, par le passé, l’attaquant de la Juventus Turin a été le premier ambassadeur du monde du football de la marque. De cette collaboration avait été produite une montre de la collection F1, portant le nom du footballeur aujourd’hui âgé de 35 ans.