Cristiano Ronaldo privé du tiers de son salaire par le Coronavirus ?

A chaque club les solutions d’urgence qui lui sont légalement autorisées. En France, quatre clubs (OL, Amiens, Nîmes et Montpellier) ont ou vont prendre des dispositions de chômage partiel, réduisant ainsi le paiement des salaires, à hauteur de 84% du net. En Italie, la Serie A pourrait accepter que les clubs diminuent substantiellement les salaires dans des proportions de 20 à 30%, en raison de la crise du Coronavirus, qui empêche la tenue des compétitions sportives, en Europe et plus largement un peu partout dans le monde.

Les clubs de Serie A pourraient réduire les salaires à cause du Coronavirus

Ces dispositions, si elles sont validées, priveraient Cristiano Ronaldo des salaires dus en conditions normales. Dans son cas, d’après les calculs de la presse italienne, l’attaquant portugais de la Juventus Turin pourrait perdre de 9 à 10 millions d’euros. Sur un salaire annuel à 31 millions nets, hors variables. CR7 est le joueur le mieux payé du football italien, et le troisième à l’échelle mondiale, derrière Messi au Barça et Neymar au PSG. Il serait conséquemment le plus impacté par la mesure, si elle est acceptée.

Cristiano Ronaldo et les joueurs de la Juve seraient les plus impactés

Ses partenaires de club, Gonzalo Higuain et Matthijs de Ligt accuseraient en suivant, près de 2,5 millions nets de salaire en moins, sur leur fiche de paie, au bout de la saison. La mesure est en cours de discussion, par encore officiellement entérinée par les décideurs du foot transalpin.