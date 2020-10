De l’OM à l’Olympiakos, l’évolution du salaire de Mathieu Valbuena

Il a fait très mal mercredi à l’OM, en offrant une passe décisive millimétrée dans le temps additionnel, à Ahmed Hassan Mahgoub auteur du but du succès de l’Olympiakos, en Ligue des champions (1-0). A 36 ans, Mathieu Valbuena a de beaux restes et la confiance de son club, mais pour le Petit Vélo, les plus belles années sportives sont derrière. Financières aussi. Quand, à une époque, il approchait les 5 millions d’euros brut pour salaire, en Turquie, au Fenerbahçe.

Un salaire proche à l’Olympiakos de son précédent à l’OM

Aujourd’hui en Grèce, Mathieu Valbuena est à l’équivalence salariale, de ce qu’il gagnait à l’OM. C’est-à-dire près de 150 000 euros brut mensuels, indépendamment des primes à gagner individuellement et collectivement. Entre Marseille qu’il a fréquenté passionnément pendant huit ans et Le Pirée, à la défense du maillot de l’Olympiakos, cinq ans se sont écoulés, l’ailier de poche a voyagé et il a étoffé son palmarès, avec des titres de champion national, en Turquie puis en Grèce.

L’OL après l’OM, puis le Fenerbahçe encore après

A l’Olympiakos, il est le leader du vestiaire, et l’un sinon le plus gros salaire de son collectif. C’était aussi le cas à Istanbul et encore avant, à l’Olympique Lyonnais ; un statut qu’il partageait alors, avec l’enfant du club, Alexandre Lacazette.