De Messi à Pogba, les footballeurs qui seront libres à la fin de la saison

La saison 2020-21 démarre tour à tour dans les championnats européens en cette mi-septembre. Alors que nous sommes toujours en pleine période des transferts, certains ont déjà la tête au mercato estival prochain, où de nombreuses grosses pointures seront agents libres. Les clubs pourront alors attirer ces joueurs en fin de contrat sans payer d’indemnités, l’occasion de faire des bonnes affaires.

Lionel Messi, Paul Pogba… des stars prêtes à secouer le mercato

L’année 2021 est un grand cru concernant les fins de contrats. Plusieurs superstars arrivent au bout de leur cycle, à commencer par Lionel Messi. Lui qui avait décidé de quitter le FC Barcelone, suite à la désillusion en C1, mais a finalement annoncé qu’il honorerait sa dernière année de contrat. Une occasion en or pour les clubs rêvant de s’offrir ses services, d’autant plus que, pour l’enrôler, il faudrait débourser 112 M€ cet été selon Transfermarkt, entre 70 et 90 M€ selon le CIES. Derrière le génie argentin, d’autres noms promettent une bataille des offres l’été prochain ; Paul Pogba, convoité par la Juventus et le Real Madrid depuis plusieurs années, et Sergio Agüero pourraient bien, eux aussi, faire vibrer les fans de football outre-manche, s’ils décidaient de quitter leurs clubs de Manchester respectif.

La Ligue 1 face aux futurs agents libres

La Ligue 1 aura aussi, l’été prochain, son lot d’agents libres. Des grands noms du championnat, comme Angel Di Maria, Florian Thauvin ou Memphis Depay, pourraient quitter leurs équipes gratuitement au terme de cette saison. Mais les clubs français pourront compter sur une liste garnie de joueurs libres pour les remplacer. Ce mercato pourrait être l’occasion rêvée pour le PSG d’aller chercher Lionel Messi sans avoir à en payer le prix, de même pour Thiago Alcantara, pour qui l’on connaît l’intérêt des parisiens. Il pourrait aussi permettre aux autres équipes de Ligue 1 de tirer leur épingle du jeu, en allant chercher les bonnes affaires.

Top 10 des joueurs agents libres en fin de saison