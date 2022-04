Des clubs de golf de Tiger Woods vendus… 4,7 M€

Pour une série iconique, un prix record que celui des clubs de Tiger Woods, vendus aux enchères.

Probablement la série la plus chère de l’histoire du golf. Il est vrai, et c’est ce qui justifie le prix exorbitant, qu’elle est chargée d’histoire. Cette gamme, complète de fers et de wedges fut anciennement celle de Tiger Woods, au début de ce siècle. C’est avec elle que le champion américain a accompli sont « Tiger Slam », il y a un peu plus de vingt ans.

Les clubs du « Tiger Slam » de Tiger Woods

Entre l’année 2000 et le mois d’avril 2001, Tiger Woods a successivement gagné l’US Open, l’Open britannique, l’USPGA 2000, et une deuxième veste verte d’affilée, aux Masters d’Augusta. Un exploit resté sans précédent depuis, qui vaut à l’intéressé d’entrer dans l’histoire de sa discipline. Et à ses clubs, de battre des records, lors d’une vente aux enchères en ligne, tout juste terminée.

Des enchères au-delà des attentes

La mise de départ était de 25 000 dollars (23 026 €), et cinquante huit enchérisseurs ont tenté leur chance, jusqu’à fait grimper le prix final, à 5 156 162,40 dollars (4 749 068,33 €). Initialement, il était prévu que la série approche le million de dollars, c’est donc au-delà des attentes que s’est conclue l’opération.