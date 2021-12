Des colos, oui, mais à moto. C’est bien plus rigolo !

Solidarité et responsabilisation sont au centre des activités de moto cross, quand elles sont exercées en colonies de vacances.

Parce que vacances riment avec évasion – physique, spirituelle, ou les deux -, autant choisir un thème en adéquation. Et quoi de mieux alors, que le deux roues pour découvrir, s’amuser et s’éduquer en même temps, aux règles de la bonne conduite ? Une colonie moto cross répond à tout cela à la fois. Elle forme l’imaginaire, l’enthousiasme, la solidarité et le civisme, tant pour de plus petits, que les grands.

La moto cross pour une colonie ludique, récréative et mémorable

Dès 6 ans, jusqu’à plus âgé, à chaque tranche sa pratique la plus appropriée. Et sa cylindrée, de 50 cc, à 125 cc. Nul n’est besoin d’avoir le BSR, ce brevet de sécurité routière, nécessaire pour avancer sur les routes du pays, à l’âge légal. Ici, la pratique est encadrée de A à Z, par de vrais professionnels confirmés et diplômés d’un Brevet d’état, ou d’une équivalence. C’est notamment le cas chez Supernova Juniors, depuis plus de 18 ans, le spécialiste des vacances pour les enfants et les ados, dans le sud de la France.

L’apprentissage de la vie et de ses bonnes règles, sans sortir d’un cadre protégé

Une colonie moto cross est un enchantement, autant qu’une découverte de la vie. Une occasion ludique et bien souvent unique, de se familiariser avec les règles qui dirigent la conduite sur les routes, sans avoir à sortir d’un cadre protégé et fermé. C’est apprendre en s’amusant. Ou inversement. Parfois, cela peut aussi créer des vocations, pour celles et ceux qui embrasseront plus tard, une carrière dans la mécanique. Ou qui sait, de pilotes de course professionnels !

De débutant à confirmé, la pratique est accessible à tout le monde

Les projets sont à la fois sportifs, ludiques et éducatifs, pour que les enfants gardent un souvenir impérissable, de leur expérience. Les jeunes pilotes déjà aguerris seront naturellement à leur aise, dans un environnement du deux roues (ou quatre pour ceux qui préfèrent plus d’assise sur un quad). Les autres, qui n’ont jamais pratiqué, prendront très vite leurs marques, car toutes les étapes de l’apprentissage sont étudiées : accélérer, freiner, déraper, rouler sur du plat, appréhender les bosses…

De la moto cross cet été ? Vos enfants vous remercieront

Pour vous, parents, qui cherchez à joindre l’utile à l’agréable pour votre enfant, le moto cross est le mix idéal pour des vacances de rêve, et une idée à méditer pour cet été, à l’heure des grandes vacances.