Everton – Combien vaut Djibril Sidibé sur le mercato ?

Il est prêté cette saison par l’AS Monaco à Everton, et tel qu’il le confiait dernièrement à RMC Sport, Djibril Sidibé souhaiterait rester à Liverpool à l’avenir, pour s’installer durablement dans le championnat de Premier League. Ça tombe bien pour le latéral droit français, les Toffees ont une option d’achat, incluse dans le prêt d’un an. Il leur faudra la lever, s’ils sont eux aussi désireux de poursuivre l’aventure avec le champion du monde 2018. « Concernant Everton, j’ai ma position et je connais aussi celle du coach », Carlo Ancelotti, disait-il sur le plateau de l’émission Le Vestiaire.

Djibril Sidibé se verrait bien continuer à Everton après son prêt

Selon le journal L’Equipe, la clause serait de 14 millions d’euros. En plus des 2,5 millions d’euros payés pour compensation à la saison en prêt. A la lecture de l’analyse des spécialistes de l’estimation, c’est assez proche de sa valeur sur le mercato. Elle est donnée à 12 millions d’euros par Transfermarkt. L’Observatoire du football est à moins, entre 7 et 10 millions d’euros. En 2016, l’AS Monaco a payé 15 millions d’euros, pour le recruter depuis le Lille OSC.

Un contrat qui le lie à l’AS Monaco jusqu’en 2022

Djibril Sidibé est sous contrat à Monaco jusqu’en 2022, deux ans qu’il devra remplir s’il revient cet été. Et qu’il reste sur le rocher princier. Au club monégasque, son salaire avoisine les 240 000 euros bruts mensuels, on ignore la part qu’assume Everton, si elle est toute ou partie. Il a joué 21 matches cette saison 2019-20 dans la défense des Toffees, jusqu’à l’interruption décidée, y compris chez nos voisins anglais.