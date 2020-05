Salaire, clause, les détails du contrat d’Ocampos à Séville

Il a quitté l’OM un peu à contrecoeur, mais sportivement, Lucas Ocampos n’est pas en train de perdre son temps à Séville. L’ailier argentin est à ce point efficace (29 matches, 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 2019-20), qu’il a tapé dans l’oeil du grand Real Madrid de Zidane. Marseille a cédé le joueur l’été dernier, pour 15 millions d’euros l’indemnité. Lucas Ocampos est valorisé à plus du double, avec un contrat béton chez les Andalous.

Lucas Ocampos a plus que doublé son salaire de l’OM à Séville

A 25 ans, il a signé au plus long de la période autorisée, c’est-à-dire sur cinq saisons. Il est donc sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. Et comme il évolue en championnat d’Espagne, il a une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros. En faisant la bascule de la Ligue 1 française vers la Liga, Ocampos a reconsidéré à la hausse, ses prétentions salariales. A plus du double, puisqu’il est passé de 135 000 euros bruts mensuels estimés précédemment, à 340 000 euros par mois, qu’il gagne chez les Blanquirrojos.

L’ailier argentin a signé un contrat de longue durée

C’est plus que le salaire moyen au club, à près de 200 000 euros bruts mensuels, mais il n’appartient pas à la catégorie des plus gros salaires de son collectif, que domine l’attaquant, Luuk de Jong. Lucas Ocampos avant Séville et Marseille a défendu les maillots du Milan AC, du Genoa, de l’AS Monaco et de River Plate où il a débuté dans le grand bain.