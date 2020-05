Quel sera le prochain club d’Unai Emery selon les bookmakers ?

Le contexte n’aide pas à retrouver du travail. Unai Emery n’avait pas pris de recul entre son départ du PSG et son transfert sur le banc d’Arsenal, en 2018. Là, les choses sont différentes pour le technicien espagnol, en quête d’un nouveau challenge, depuis son éviction du club londonien, au mois de novembre dernier. S’il sort de deux dernières expériences mitigées, il a pour lui son palmarès construit avec le FC Séville, avec notamment trois Ligue Europa consécutives à son actif.

L’ex-coach du PSG est libre depuis le dernier automne

C’est ce qui lui vaut toujours l’intérêt de grands clubs. En ce moment, il est question pour lui du Milan AC et chez les bookmakers anglais, c’est clairement la piste la plus chaude pour lui. Qu’Unai Emery rejoigne le club lombard paie 3 fois la mise initiale. C’est l’option première, mais le ratio dit que le rapprochement est encore incertain. Il le deviendra peut-être quand les clubs d’Europe verront plus clair, sur la situation sanitaire.

Après l’Espagne, la France et l’Angleterre, l’Italie pour Emery ?

Si ce n’est au Milan, il est tout à fait possible qu’Emery file coacher en Italie. Technicien polyglotte, il a le sens du voyage et n’a jamais dirigé d’équipe, de l’autre côté des Alpes. Après le Milan AC, le Napoli et la Roma suivent pour lui, à la cote de 4. A moins qu’il ne retourne au pays, en Espagne. L’Athletic Bilbao et la Real Sociedad sont à une même cote de 8 contre un. 8 également pour le Borussia, dans le cas où Lucien Favre courtisé par ailleurs, viendrait à quitter ses fonctions.