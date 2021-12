F1 2021 : Classement final vs les salaires des pilotes de la F1 2021

Max Verstappen est le nouveau champion du monde de F1, devant Lewis Hamilton.

Un final époustouflant, pour clore une saison pas moins passionnante. Ce dimanche, à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis, se disputait le dernier Grand Prix de l’année, décisif pour le titre, qui voit, au bout d’une dernière course folle, Max Verstappen devancer Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde 2021 de F1. Soit les deux pilotes les mieux payés du plateau, d’après les chiffres de notre partenaire, Business Book GP.

Les deux pilotes les mieux payés au deux premières places de la saison

Au classement final de la saison de F1 2021 comparé aux salaires des pilotes de la grille, les deux champions sont à leur place. Ou presque, puisque le plus jeune double son prestigieux aîné, pour remporter son premier sacre mondial. Sûrement le premier d’une longue série pour lui. D’autres comme eux sont à l’équilibre, plus ou moins, au ratio terminal. Ils sont majoritaires dans un rapport de 0 à +/- 2, dont les deux pilotes français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui revendiquent des salaires sensiblement égaux (hors primes), à 4 M€ cette saison, chez Alpha Tauri, pour le premier, Alpine, l’autre.

Hamilton et Verstappen régalent, derrière la relève pousse les anciens dehors

Aux extrêmes, les expérimentés Sebastian Vettel et Fernando Alonso accusent le différentiel négatif le plus élevé, chez Aston Martin et Alpine, mais l’un comme l’autre, anciens champions du monde, justifient leur salaire plus largement qu’en course, par l’expérience qu’ils apportent à leurs écuries respectives. Plus flatteuses est ici la performance de l’Anglais Lando Norris, chez McLaren, qui termine sixième de la saison 2021 de F1, avec un salaire à 3 millions d’euros, le 14e plus élevé du contingent des pilotes. Chez Alpha Tauri, Yuki Tsunoda s’en tire également à bon compte, pour sa première saison dans la discipline reine, avec un salaire de rookie.

Classement final de la F1 2021 vs le salaire des pilotes

Pilote Ecurie Salaire Classement salaire Classement championnat Différence Lewis Hamilton Mercedes 45 M€ 1 2 – 1 Max Verstappen RBR 20 M€ 2 1 + 1 Sebastian Vettel Aston Martin 17 M€ 3 12 – 9 Fernando Alonso Alpine 15 M€ 4 10 – 6