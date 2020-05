F1 – Carlos Sainz Jr : la future machine à cash de la Scuderia Ferrari

L’arrivée en 2021 et 2022 de Carlos Sainz Jr chez Ferrari secoue la péninsule ibérique qui, depuis Fernando Alonso, n’avait pas autant vibré. Au point que l’Espagne est redevenue un eldorado économique pour la Formule 1. Emargeant à un salaire de 6 millions d’euros pour la saison 2021 et 7,5 millions d’euros pour la saison 2022, Carlos Sainz a une valeur économique estimée à 25 millions d’euros, selon le Business Book GP pour Sportune.fr. La signature du pilote espagnole va profiter au détenteur des droits télés et à la Scuderia Ferrari.

La guerre des droits TV ces derniers jours

Concernant les droits TV, le groupe Telefonica, via Movistar + diffusait les Grand Prix depuis 2014, contre un chèque annuel de 65 millions d’euros. La crise du Coronavirus a provoqué une redéfinition des priorités du groupe télécom au point de se retrouver en concurrence avec le réseau DAZN. Deux stratégies se définissent : DAZN, comme à son habitude avec le Moto GP, fait augmenter les enchères et propose 95 millions d’euros par saison (contrat de 3 à 4 ans). Tandis que Movistar souhaite activer une clause dans son contrat actuel, imposant une réduction de tarif des droits si le championnat du monde n’atteint pas les 18 courses.

Carlos Sainz Jr, L’homme qui valait 53 millions de ventes/an pour Ferrari

Concernant la Scuderia Ferrari, l’impact est jugé via deux niveaux. Le premier étant le sponsor personnel depuis ses débuts en Formule 1, la boisson Estrella Galicia, qui malgré une baisse de 85% de son activité depuis la crise Covid-19, a confirmé sa présence comme partenaire de McLaren pour la saison 2020. Un investissement estimé par le Business Book GP pour Sportune à 3 millions d’euros par saison et un contrat sponsoring indexé sur le contrat de Carlos Sainz. Estrella Galicia souhaite suivre le pilote espagnol chez Ferrari.

Toutefois, les échanges bloquent sur la présence de la marque espagnole sur le casque du futur pilote Ferrari. Estimé à 1 millions d’euros, Ferrari se réserve cet emplacement dans le cas ou elle trouve un sponsor (ce qui n’a pas été le cas depuis quelques saisons). Laissant ainsi la place à Estrella Galicia pendant ce temps-là qui investirait la même somme que précédemment.

L’autre versant étant les produits dérivés. Chaque saison Ferrari gagne 40 millions d’euros de la vente en merchandising. L’entourage de Sainz, souhaite une gamme de produit en propre, avec le logo de la Scuderia. Une discussion que la maison de Maranello n’avait pas eu depuis l’époque Michael Schumacher. Le pilote avait obtenu cela de la part de McLaren, qui n’a jamais été très ouverte sur la question par le passée. Selon les informations du Business Book GP, une ligne personnelle Carlos Sainz by Ferrari rapporterait 6 millions d’euros la première année et un potentiel de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire par saison.