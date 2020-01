FC Barcelone – Ça pourrait coûter combien de licencier Ernesto Valverde ?

Les médias espagnols sont unanimes pour annoncer la dernière saison Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone. Mais les dirigeants catalans pourraient licencier leur entraîneur, à 6 mois de la fin de son contrat, après l’élimination du club en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, face à l’Atletico de Madrid (3-2). Une rencontre est prévue aujourd’hui, entre le président Josep Bartomeu et le coach espagnol, pour faire un point sur la situation actuelle.

Le FC Barcelone pourrait débourser environ 12 millions d’euros pour licencier son entraîneur

L’ancien entraineur de l’Athletic Bilbao est arrivé à la tête du banc catalan le 1er juillet 2017, pour une durée de deux ans, avec une année supplémentaire, en option. Celle-ci a été levée, en février dernier, pour prolonger son contrat, jusqu’à l’été 2020. Son salaire se situe à près de 2 millions d’euros bruts par mois. Si de fait, le FC Barcelone devait compenser, les 6 mois restants jusqu’à la fin de son contrat, il pourrait lui en coûter près de 12 millions d’euros. À moins que les deux parties trouvent un terrain d’entente, à l’amiable.

Le bilan sportif d’Ernesto Valverde n’est pas à la hauteur des ambitions du club catalan

Le bilan sportif de l’entraîneur âgé de 55 ans, pose de plus en plus question. Deux Liga, une Coupe et une Supercoupe d’Espagne en deux saisons et demie, n’est pas suffisant, par rapport aux ambitions du club catalan, de remporter la Ligue des Champions. Une compétition qui n’a pas sourit au FC Barcelone, éliminé deux fois en phase finale, contre la Roma et Liverpool, au terme d’un scénario défavorable. Sur 145 rencontres dirigées sur le banc, Ernesto Valverde a remporté 97 matchs (68%).