FC Barcelone : Combien vaut Antoine Griezmann sur ce mercato ?

Le style de jeu d’Antoine Griezmann est-il compatible avec celui du FC Barcelone ? En tout cas, ce n’est pas la prestation de samedi, à Majorque, lors de la reprise du championnat, qui va confirmer l’hypothèse. Les plus pessimistes se réjouiront de sa sortie prématurée (56e), pour insister sur le fait que le Français n’est pas adapté au schéma tactique du Barça. Point sur l’international tricolore.

Une clause à 800 M€ pour Antoine Griezmann

Antoine Griezmann a été, une nouvelle fois, loin de son meilleur niveau chez le 18 ème de la Liga. L’attaquant n’a été impliqué, directement, sur aucun des deux premiers buts, avant sa sortie. Des statistiques pas passées inaperçues dans le monde des médias sportifs quand on se rappelle des 120 M€ déboursés par le Barça, pour s’attacher les services de l’ancien colchonero. Et quand on connait la clause libératoire de ce dernier à 800 M€. À l’heure actuelle, le joueur est évalué entre 89 et 95 M€ par KPMG. Montant identique pour Transfermarkt,qui l’estime à 96 M€. Tandis que du côté de l’Observatoire du football, sa valeur marchande de 136,4 M€. Par ailleurs, pour ces trois là, Antoine Griezmann approche le top 10 des joueurs les plus chers de la planète foot.

Le deuxième salaire au FC Barcelone

Le champion du monde a signé un contrat de cinq ans, avec un salaire progressif. Recruté à l’été 2019, le Catalan gagne pour ses deux premières saisons 18 M€ nets mensuels. Il est le deuxième barcelonais le mieux payé de l’effectif. Ses émoluments peuvent grimper jusqu’à 25 M€ à sa dernière année (fin du contrat en juin 2024). Le numéro 17 au Barça est à 14 buts et 4 passes décisives, en 38 matches, toutes compétitions confondues.