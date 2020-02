FC Barcelone – Combien vaut Lionel Messi sur le mercato ?

Va-t-on vers un été cataclysmique dans le monde du football ? Depuis que El Pais a révélé l’existence d’une clause autorisant Lionel Messi à quitter le FC Barcelone, à la fin de cette saison 2019-20 de façon unilatérale, toute la presse internationale s’emballe et spécule sur le futur de l’Argentin. Nos voisins anglais en premiers, qui l’imaginent déjà revenir aux ordres de Pep Guardiola, à Manchester City. Il se dit à propos de cette clause qu’elle pourrait permettre au joueur de partir de son club formateur, un an avant la fin officielle de son contrat. Rien en revanche, sur le paiement d’une possible compensation aux Blaugrana.

Une valorisation à plus ou moins 150 M€ et une clause à 700 M€

Car même à 32 ans et dans la dernière ligne droite contractuelle, Lionel Messi conserve une valeur marchande élevée. L’une des plus fortes de tout le football international. C’est d’ailleurs amusant de noter qu’il est toujours l’un des acteurs les plus bankable de sa génération, sans qu’il n’ait jamais connu le frisson d’un transfert. Selon les différentes études d’analyse, la Pula vaut plus ou moins 140 millions d’euros, du côté de Transfermarkt et de l’Observatoire du football et jusqu’à 180 millions, pour KPMG. L’Argentin a sinon une clause libératoire, elle a gonflé de 250 à 700 millions d’euros, à l’occasion de sa dernière extension de bail.

Lionel Messi est sous contrat au FC Barcelone jusqu’en 2021

Prolongation de contrat signée au tout début de l’hiver 2017, jusqu’à la fin de la saison 2020-21. Tel que nous le détaillons récemment, Lionel Messi est depuis, le mieux payé sur toute la surface du globe. Il gagne un peu plus de 60 millions d’euros bruts de salaire et jusqu’à plus de 100 millions avec les bonus. Sans compter en outre, les revenus générés par le sponsoring (adidas notamment dont il est l’ambassadeur numéro un) et de toute ses activités extra-sportive. Autant dire que pour recruter Lionel Messi, il faut avoir beaucoup de liquidités de côté. Très rares sont les clubs en capacité, à la fois de financer son transfert et de lui offrir le projet de jeu adéquat. C’est pour cette raison qu’en cas de départ, Manchester City, avec ses anciens cadres du Barça – Josep Guardiola, Ferran Soriano et Txiki Beguiristain -, est donné comme destination numéro une.