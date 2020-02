FC Barcelone – La blessure de Dembélé coûte 5 M€ au Borussia cette saison

On ne connait pas encore la durée de son indisponibilité, mais après sa nouvelle blessure à la cuisse droite, Ousmane Dembélé va être bientôt opéré et sa saison paraît dores-et-déjà terminée. C’est un coup dur pour le joueur en premier chef, le FC Barcelone son employeur également. Et par effet de ricochet et le truchement des variables négociées, cela va avoir un impact sur le Borussia Dortmund, en Allemagne.

Le FC Barcelone déplore la nouvelle blessure de Dembélé

Le transfert de l’international français au Barça était en effet conditionné par des bonus à hauteur d’une quarantaine de millions d’euros. En plus de l’indemnité sèche à 105 millions d’euros. Le Borussia Dortmund a déjà reçu la moitié environ des variables. Doivent notamment être versés 5 millions d’euros au club allemand, chaque fois qu’Ousmane Dembélé dispute 25 rencontres sous le maillot blaugrana.

A un match de débloquer un bonus de 5 M€ pour le Borussia

Or, à ce jour, l’ailier français en compte 74. Il en manque un pour débloquer les 5 millions d’euros du bonus suivant. Il est probable que les Borussen puissent les revendiquer au prochain match du joueur. Ce ne devrait pas être pour cette saison et cela dépendra, d’abord du futur du natif de Vernon, car s’il devait changer de club dans l’été ou s’il était prolongé, le deal serait alors caduque.