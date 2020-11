FC Barcelone : Le Barça respire, Rakuten prolonge un an de plus

C’est une excellente nouvelle qui vient de tomber pour le FC Barcelone, et qui lui permettra de respirer un peu financièrement. En déficit la saison dernière, la faute à la crise actuelle et au manque de résultats récent, le Barça a annoncé le prolongement de Rakuten, pour une année de plus, exécutant l’option de renouvellement incluse dans le contrat. Le géant de l’e-commerce restera donc le principal partenaire mondial du FC Barcelone, et son logo apparaîtra bien sur le premier maillot de l’équipe lors de la saison 2021/22.

Rakuten, un partenaire lucratif pour le FC Barcelone

L’accord de partenariat entre les deux parties avait pris effet en 2017, et prévoyait que Rakuten paie 55 millions d’euros chaque année, plus 1,5 million d’euros pour une éventuelle victoire en Championnat et 5 millions en cas de titre en Ligue des champions. Cependant, le club ne s’est pas encore exprimé sur les termes financiers de cette prolongation de contrat d’un an. Les Blaugranas et leur sponsor renforcent ainsi leur alliance pour faire face aux défis économiques posés par la pandémie, et ce jusqu’au 30 juin 2022.

Le groupe japonais y trouve aussi son compte

Comme tout engagement de sponsoring, l’entreprise y a aussi trouvé son compte. Il s’agit ici d’une alliance stratégique avec d’excellents résultats au niveau de l’image du groupe. Selon le Baromètre du sponsoring sportif SPSG Consulting, en 2019, Rakuten a réussi à être la marque ayant gagné le plus de notoriété en tant que sponsor du sport espagnol, devant des entreprises comme BWin, Santander, Movistar ou encore et Coca-Cola.