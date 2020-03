FC Barcelone – Le (gros) salaire que le Barça proposerait à Lautaro Martinez

Chaque jour nouveau contrarie l’actualité de la veille. Conséquence du Coronavirus, le monde (dont celui du sport) avance au ralenti, sans offrir aucune visibilité à moyen et long terme. Difficile donc de se projeter sur ce que sera le mercato cet été. Mais au FC Barcelone, il, est admis l’intérêt de la direction pour l’attaquant argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez.

Une clause à 111 M€ sur la première quinzaine de juillet

La presse transalpine donne même certains détails de son transfert. Comme le montant de l’indemnité à payer au club lombard, qui serait de 111 millions d’euros. Soit l’équivalent de sa clause libératoire, mais les conditions en ce qui le concerne sont très particulière car selon le Corriere dello Sport en Italie, cette clause ne serait active que les 15 premiers jours du mois de juillet, c’est à dire la première quinzaine de la saison 2020-21.

Un salaire annoncé à 18 M€ net la saison au FC Barcelone

Le contrat porterait ensuite sur quatre ans. En contrepartie d’un salaire estimé par Tuttosport, à 18 millions d’euros net pour le joueur de 22 ans. C’est l’équivalent d’Antoine Griezmann dans le vestiaire blaugrana en 2019-20 et plus de dix fois ce que gagne cette saison le joueur à l’Inter Milan : 1,5 millions d’euros net par an sans les bonus, sur un contrat signé jusqu’en 2023.

L’Inter Milan souhaite convaincre Lautaro Martinez de rester

Auteur de plus d’un demi-but par match joué cette saison (16 pour 28), Lautaro Martinez est un homme en forme que son club voudrait conserver. Il a reçu à cet effet une offre de prolongation, assortie d’une revalorisation à 5 M€ par an. Outre la substantielle augmentation qu’il pourrait avoir au Barça, le joueur serait aussi particulièrement motivé à l’idée d’évoluer à côté de son compatriote, Lionel Messi.