FC Barcelone ou Bayern : Qui va passer selon les bookmakers ?

A la fin, il n’en restera qu’un. Un club qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, mais surtout un club et un seul, sur les quatre du derniers carrés, qui aura déjà gagné une C1. Le FC Barcelone et le Bayern sont les deux seuls clubs encore en course à compter des coupes aux Grandes oreilles, dans la vitrine à trophée. Pour en glisser une autre, il va falloir gagner, ce vendredi soir à Lisbonne, dans le final 8.

FC Barcelone ou Bayern Munich ? Entre les deux, les bookmakers balancent

Plutôt le Barça de Messi ou le Bayern de Lewandowski ? Les bookmakers de France sont tiraillés entre les deux puissantes mécaniques. Mais le club allemand est si fringant depuis la fin du confinement, au contraire des Blaugrana, que les faveurs sont donnés au collectif de Hans-Dieter Flick. A la cote moyenne de 1,54 le Bayern Munich va se qualifier, selon les opérateurs nationaux, contre 2,46 celle attribuée au Barça. Plus la cote est élevée, moins le scénario est jugé probable.

Un match nul au terme des 90 minutes initiales du match ?

Munich a donc un avantage chez les bookmakers, mais sur le terrain cela pourrait ne pas être flagrant. Cherchez le résultat le plus probable envisagé, et tous les indicateurs convergent vers une même fin au terme des quatre-vingt dix minutes initiales : un match nul, 1-1. C’est coté à 7,25, cela devance le succès étriqué, 2-1, du Bayern Munich à la moyenne de 7,7 contre un. Un, deux, trois buts ou plus ? Mais qui pour les marquer ? Robert Lewandowski, bien sûr! L’attaquant polonais est en ce moment irrésistible et il sera à verrouiller de près par les Blaugrana, pour ne pas se laisser piéger. La cote d’un but de sa part est de 1,8 contre un.

Robert Lewandowski face à Lionel Messi : choc de champions en perspective

Face à lui, il croisera Lionel Messi, même un peu émoussé comme son club, depuis la reprise, l’Argentin est un poison et l’un sinon le meilleur joueur de toute l’histoire du ballon rond. C’est dans l’adversité et les matches au sommet que les champions se révèlent. Cette affiche FC Barcelone – Bayern Munich en est clairement un.