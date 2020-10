FC Barcelone – Real Madrid : Un Clasico pour qui selon les bookmakers ?

Ce samedi 23 octobre aura lieu l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année par la planète foot : le Clasico, opposant le FC Barcelone au Real Madrid. Une confrontation attendue, qui se déroulera dans des conditions spéciales. Alors qu’elle a déjà perdu un peu de sa superbe depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus, elle se déroulera, pour la première fois de son histoire, à huis clos. Vainqueurs en Ligue des Champions mardi dernier, contrairement à leur rival, les Blaugrana sont les favoris désignés par les bookmakers.

Le FC Barcelone devrait prendre le dessus le Real Madrid selon les bookmakers

D’après les six opérateurs étudiés, la cote de leur victoire tourne autour de 2, contre 3,65 pour un partage des points et 3,45 pour un succès des Merengue. Ces derniers devront tout tenter pour renverser cette tendance, avec leur coach, Zinédine Zidane en première ligne, lui qui risque son poste sur ce match, d’après la presse espagnole. Du côté des scores, pas de déluge de buts pour les spécialistes, qui voient une victoire 2-1 pour le FC Barcelone (6,85) ou un match nul 1-1 (5,58) comme les deux scénarios les plus plausibles.

Messi et Benzema en buteurs lors de ce Clasico

Comme à l’habitude, Lionel Messi est attendu au tournant durant ce choc, et les bookmakers évaluent un but de sa part à 1,99 de moyenne. De l’autre côté, Karim Benzema semble être le plus susceptible de poser problèmes à la défense catalane, une réalisation de sa part rapportera 2,53 fois la mise. Zinédine Zidane n’est pas le seul à jouer gros samedi. Antoine Griezmann, vivement critiqué pour son niveau de jeu depuis son arrivée en Catalogne, a aussi beaucoup à prouver : les spécialistes hissent à 3,48 la cote d’un but du français.