FC Barcelone – Salaire, contrat, ce que le club proposerait à ter Stegen

Ses critiques formulées au mois d’octobre sur le jeu produit par le FC Barcelone semble désormais bien loin derrière. Marc-André ter Stegen s’inscrit dans la durée au club blaugrana et il le dit pour confirmer : « Il me reste deux ans de contrat. Ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer, la philosophie et les idées vont bien ensemble », glissait au Mundo Deportivo le portier de 27 ans. Qui discute en ce moment prolongation, avec le Barça.

Marc-André ter Stegen discute prolongation avec le FC Barcelone

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le gardien international allemand s’est vu proposer deux saisons de plus à signer. Soit jusqu’en 2024, lui qui a rejoint les Blaugrana à l’été 2014, pour 12 millions d’euros d’indemnité. Il est aujourd’hui valorisé à une centaine de millions d’euros sur le mercato, si bien que sa clause à 180 millions d’euros sera significativement augmentée, pour écarter la concurrence. On ne sait pas à quelle hauteur.

#Barcelona are working to extend Marc-Andrè #TerStegen’s contract until 2024. For him is ready a new wages of €6,3M + bonuses a year. Talks ongoing. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2020

Un salaire augmenté à plus de 6M€ net la saison et un contrat jusqu’en 2024

En revanche, le journaliste italien Nicolò Schira évoque le futur salaire de ter Stegen. Son contrat du moment lui rapporte 4,7 millions nets, soit près de 510 000 euros bruts mensuels. Avec le prochain, il devrait toucher jusqu’à 680 000 euros bruts par mois, sans les variables supplémentaires à négocier. Preuve de son envie de s’inscrire dans la durée au club et sa région, il a actuellement en construction une villa à Castelldefels, et vient de signer à titre personnel avec deux sponsors du Barça : le constructeur automobile Cupra et le spécialiste de l’électroménager, Beko.