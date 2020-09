FC Barcelone : Salaire, contrat, ce que Ronald Koeman a signé avec le Barça

Quelques semaines après qu’il a été choisi par la direction du FC Barcelone, pour diriger l’équipe professionnelle, on en sait un peu plus sur le contrat signé entre le club catalan et le technicien néerlandais, Ronald Koeman. Intronisé le 19 août dernier, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Avec la mission de redresser la situation sportive, d’un Barça tombé en ruine, au sortir de la période du confinement.

Ronaldo Koeman a signé jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone

Pour cela, Ronald Koeman va gagner près de 5 millions d’euros selon des indiscrétions de la presse anglaise. C’est moins que ses prédécesseurs au poste, Ernesto Valverde (8 M€ la saison), remplacé début janvier par Quique Sétien (6 M€), lui même remercié au terme de la saison dernière.

Un salaire quadruplé entre les Pays-Bas et le Barça

L’ex-défenseur batave, sur le terrain pour décrocher en 1992 la première des 5 Ligues des champions que compte le Barça aujourd’hui, percevait précédemment 100 000 euros mensuels, pour diriger la sélection néerlandaise. En Espagne, il sera après ses pairs, Diego Simeone (22 M€ net par an avec l’Atlético Madrid) et Zinedine Zidane, à près de 17 millions d’euros, aux commandes du Real Madrid.