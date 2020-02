FC Barcelone – Salaire « modeste » pour Quique Setién au Barça

L’année 2020 a commencé sous les meilleurs auspices pour Quique Setién. L’ancien stratège du Betis s’est retrouvé soudainement propulsé sur le banc du FC Barcelone, l’un des plus grands clubs au monde. Sa nomination est une surprise, mais peut-être moins que l’éviction avant, de son prédécesseur Ernesto Valverde. Nommé le 13 janvier, le technicien espagnol de 61 ans a signé un contrat de deux ans et demi, à l’échéance du 30 juin 2022.

Un salaire estimé à 500 000€ par mois pour Quique Setién

En contrepartie, il devra diriger le collectif blaugrana vers les titres et les trophées, condition sine qua non pour résister au poste. Et pour ce faire, il percevra un salaire plutôt modeste pour la fonction, donné à un demi-million d’euros bruts mensuels. C’est-à-dire qu’il est plus de sept fois inférieur à ce que gagne Diego Simeone pour le même job à l’Atlético Madrid. L’Argentin est par ailleurs le technicien le mieux payé au monde.

En-deçà de son prédécesseur sur le banc du FC Barcelone

Quique Setién est le troisième coach le mieux rémunéré d’Espagne, après Simeone et Zinedine Zidane à 1,4 millions par mois, au Real Madrid. Il est à un niveau de rémunération estimé quatre fois inférieur à Ernesto Valverde avant lui. A part « l’intérimaire » Hans-Dieter Flick au Bayern Munich (3,5 M€ la saison), tous les pairs de Setién gagnent plus cette saison 2019-20.