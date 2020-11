FC Barcelone : Un actif joueurs à plus de 125M€ en fin de contrat en 2021

Trois, c’est le nombre de joueurs en fin de contrat en 2021 au FC Barcelone. Les Blaugrana, au contraire du PSG, n’auront pas à s’occuper d’un grand nombre d’échéances en juin prochain, mais au moins d’une des plus importantes de l’histoire de leur club. Peut-être même du football. En effet, si l’actif joueurs des concernés dépasse 125 M€, c’est en grande partie dû à la présence de Lionel Messi. Déjà passé tout près de partir cet été, la saison 2020-21 pourrait-être sa dernière en Catalogne, après 16 ans de bons et loyaux services.

La dernière saison de Lionel Messi au FC Barcelone ?

Ses déclarations avaient posé le doute déjà cet été, sur son départ du FC Barcelone, et sa prochaine destination. Lionel Messi a finalement décidé de rester un an de plus, ce qui prolonge son contrat jusqu’en juin 2021. Le flou reste complet sur son avenir, qu’il tient entre ses mains, tant tout le monde le voudrait. Aux dernières nouvelles d’octobre 2020, sa valeur marchande est estimée à 100 M€ par Transfermarkt, entre 70 et 90 M€ par l’Observatoire du football. Mais, s’il décide bien de s’en aller, le Barça sera évidemment lésé, de devoir le laisser partir libre.

Deux jeunes joueurs en fin de contrat, mais avec une option club

Le génie argentin sera le plus gros casse-tête de l’été 2021, en ce qui concerne les fins de contrats. Les deux joueurs l’accompagnant sont soumis à une option supplémentaire, que les dirigeants du FC Barcelone pourront décider de lever ou non. Dur de savoir si ce sera le cas pour Riqui Puig, la pépite tout droit venue de la Masia peine à faire sa place chez les Catalans, en n’a joué que 3 petites minutes en Liga cette saison, ainsi que pour le troisième concerné, Oscar Mingueza, qui n’a encore jamais évolué avec les pros.

