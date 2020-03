FC Nantes – Ça rapporte combien un match à la Beaujoire ?

A l’arrêt. Le FC Nantes comme tout le football français (et au-delà) est en sommeil depuis le week-end dernier et pour encore plusieurs jours à minima, contraint par le Coronavirus et sa propagation. Le manque à gagner pour les clubs est important, il peut notamment se chiffrer les soirs de matches, sur ce que rapporte les rencontres disputées à domicile. Au FC Nantes, un match au stade de la Beaujoire vaut entre 350 000 et 400 000 euros en moyenne.

Des matches qui rapportent entre 350k et 400k au FC Nantes

Cela au bénéfices de la billetterie, avec ou non les recettes des hospitalités ; le club nantais ne le précise pas dans ses lignes de compte. Tel que nous l’avons détaillé à Sportune, les Canaris ont la sixième affluence en nombre de spectateurs en Ligue 1, cette saison 2019-20. Les jours de match rapportent 8 millions d’euros, plus ou moins sur l’ensemble d’une saison au FC Nantes.

Un projet de nouveau stade dans les cartons des Canaris

Les revenus de la billetterie pèsent environ le quart des revenus opérationnels du club de Waldemar Kita. La Beaujoire est remplie à plus de 70% à chaque rencontre. Un premier projet a finalement été abandonné, mais le club de la Loire envisage la construction d’un nouveau stade dont il serait le propriétaire.