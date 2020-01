FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Bacary Sagna ?

Le FC Nantes cherche un latéral droit sur ce mercato d’hiver, plusieurs pistes sont à l’étude dont une concerne l’international français Bacary Sagna. Le joueur l’a lui même évoqué, au groupe RMC : « Je ne sais pas de quoi l’avenir est fait. C’est sûr qu’il y a eu un contact. J’ai laissé l’affaire à mon agent. Quoi qu’il en soit, à Nantes ou ailleurs, j’ai envie de jouer ». Depuis la fin de son contrat avec l’Impact de Montréal en MLS, le joueur de presque 37 ans est libre et pas encore prêt à raccrocher les crampons.

Le FC Nantes discute d’un dernier contrat pour Bacary Sagna

Bacary Sagna a donc l’avantage pour le FC Nantes de rien coûter sur l’indemnité de son transfert. Depuis son départ d’Arsenal pour Manchester City, en 2014, c’est en électron libre qu’il poursuit sa carrière, à Bénévent en Italie, puis au Québec depuis l’été 2018. Compte tenu de son âge avancé et de sa situation sur le marché, il n’est plus valorisé qu’à un demi-million d’euros sur le mercato, par Transfermarkt. Bacary Sagna n’a été le centre que d’un seul transfert payant dans sa carrière ; son premier lorsqu’il a quitté Auxerre son club formateur, pour rejoindre Arsenal pour 9 millions d’euros.

🗣💬 « Il y a eu des contacts ici en MLS, en Turquie… Et en France »

🔁 Bacary Sagna revient sur la fin de son aventure avec Montreal malgré l’arrivée d’Henry et les contacts avec le FC Nantes. pic.twitter.com/EnZzlTosra — Footissime (@FootissimeRMC) January 24, 2020

Un salaire précédent dans la moyenne du vestiaire des Canaris

Le finaliste de l’Euro 2016 avec l’équipe de France a gagné jusqu’à près de 6 millions d’euros bruts la saison, avec Manchester City. Sans les primes et le sponsoring. Ses prétentions sont aujourd’hui plus modestes. Son dernier contrat à l’Impact Montréal lui a rapporté un peu plus de 50 000 euros mensuels, à l’addition du salaire et des variables. C’est quasiment dans la moyenne d’un Nantais, cette saison 2020. Le joueur et sa famille sont restés à Montréal, avant peut-être de revenir en France pour boucler la boucle, d’une carrière longue et bien remplie. Désigné défenseur de l’année en 2019, en MLS, Sagna a par ailleurs prouvé qu’il avait encore de beaux restes et des qualités à proposer. Outre Nantes, il reconnait des contacts en MLS ainsi qu’en Turquie.