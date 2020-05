FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Pedro Rebocho (Guingamp) ?

Si Pedro Rebocho restait finalement en France ? Il n’en a pas pris le chemins, en quittant la saison dernière Guingamp, alors fraîchement relégué en Ligue 2, pour le Besiktas en Turquie, dans le cadre d’un prêt d’un an avec option d’achat. Sauf qu’en délicatesse financière et après jugement des performances du joueur, le club turc n’a pas souhaité le recruter et il a fait en sorte pour cela de le laisser de côté. D’après 0jogo, c’est finalement le FC Nantes qui pourrait en profiter, car des contacts seraient avancés entre les Canaris et le gaucher portugais.

Le Besiktas ne retient pas Pedro Rebocho, le FC Nantes pourrait en profiter

Le laisser de côté, disait-on précédemment à son propos au Besiktas, c’est parce qu’il ya avait dans le prêt, une clause d’achat automatique, à l’instant où le joueur participerait à au moins 45 minutes de 20 rencontres. Quoiqu’il n’est jamais été aussi loin dans cet exercice tronqué par les événements sanitaires ; il en comptait neuf à l’instant du confinement. La clause était fixée à 2,4 millions d’euros, il est désormais estimé à moins, avec une saison contractuelle de consommée, sur la fin de son contrat.

L’ailier portugais a encore deux ans de contrat à l’En Avant Guingamp

C’est que, prolongé en 2018, un an après son transfert à l’EA Guingamp pour près de 500 000 euros, depuis le Benfica, Pedro Rebocho est sous contrat au club breton, jusqu’au terme de la saison 2022. Son salaire est estimé inférieur au demi-million d’euros bruts la saison. Depuis un an et la relégation actée de Guingamp en Ligue 2, Pedro Rebocho est un peu en perte de vitesse. C’est du moins ce que trahit l’évolution de sa valeur sur le mercato, estimée proche de 5 millions d’euros, au printemps 2019.