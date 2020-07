FC Nantes : Combien vaut Kalifa Coulibaly sur ce mercato ?

Jusqu’ici, seul le gardien Maxime Dupé a quitté le navire, pour rejoindre le Toulouse Football Club. Mais au FC Nantes d’autres devraient le suivre, dans le sens des départs, récemment 20 Minutes pointait quatre joueurs proches de la sortie, pour des raisons diverses. Parmi eux, Kalifa Coulibaly, attaquant de 28 ans, chez les Canaris depuis trois ans.

Kalifa Coulibaly sur le départ cet été du FC Nantes ?

20 Minutes rappelle à son sujet, qu’il y a un an, le Lokomotiv Moscou formulait une offre de neuf millions d’euros, retoquée par le club jaune et vert. A l’époque Coulibaly sortait d’une exercice particulièrement réussi, bien meilleur que celui prématurément achevé cette saison (4 buts en 21 rencontres pour lui). Il s’est de fait dévalorisé, avec des performances moindres et un contrat qui s’est rogné dans le temps. Pour Transfermarkt il approche les 4 à 5 millions. Il vaut plus du côté du CIES en Suisse, entre 7 et 10 millions d’euros. Nantes avait payé 4,5 M€ (hors bonus), l’indemnité de son recrutement, à La Gantoise en Belgique, en 2017.

Encore deux des cinq saisons de son contrat

A l’époque l’international malien aux 15 capes avec les Aigles a paraphé un contrat long, sur les cinq saisons possibles autorisées. Il ne lui en reste que deux à remplir, elle lui sont payées près de 125 000 euros bruts, hors primes individuelles et/ou collectives. Courtisé l’été dernier, Kalifa Coulibaly le serait moins, voire pas du tout sur ce mercato qui vient toutefois à peine d »ouvrir ailleurs qu’en France, où les clubs ont pu prendre un peu d’avance, avant d’observer une pause d’un mois.