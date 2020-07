FC Nantes : Combien vaut Samuel Moutoussamy sur ce mercato ?

Sa polyvalence pourrait être un atout, mais dans son cas elle l’handicape, car son coach au FC Nantes en a largement profité, pour l’essayer à plusieurs postes, cette saison prématurément achevée. En conséquence de quoi, Samuel Moutoussamy n’a pas eu que des occasions d’exprimer pleinement son potentiel. Et s’il est prêt à partir cet été, les Canaris ne devraient pas le retenir, contre sa volonté. Arrivé libre dans la Loire, depuis l’Olympique Lyonnais, en 2016, celui qui se préfère en milieu axial, ne quittera pas son club sans qu’il ne reçoive une indemnité.

Samuel Moutoussamy sur le départ du FC Nantes ?

Elle sea plus ou moins épaisse, selon la volonté de la direction du FC Nantes, dans le dossier. Samuel Moutoussamy a été prolongé en 2019, de la durée maximale de cinq ans. Et toutes ces saisons seront à compenser de la part du club, désireux de le recruter. Ça ne le rend pas extrêmement couteux sur le marché des transferts, néanmoins, il est valorisé à près de 4 millions par Transfermarkt et de 4 à 7 millions de la part de l’Observatoire du football. A ce niveau, il n’est pas abordable pour tous les clubs. Et si le FC Nantes parvient à retirer autant de son départ, il aura plus que largement amorti et même, profité, du passage du joueur au club.

Prolongé de cinq saisons, il y a pile un an

Tel que nous l’indiquions plus haut, Samuel Moutoussamy a été prolongé, il y a tout pile un an. Et jusqu’au terme de la saison 2023-24. Depuis, il approche un salaire estimé proche de 35 000 euros bruts mensuels, sans les variables additionnelles. Soumis à forte concurrence à son poste et à 23 ans, le milieu de terrain n’a plus de temps à perdre. Il est à la croisée des chemins cet été de l’intersaison 2020-21.