FC Nantes, DFCO, ASSE, FCL… Qui va descendre en L2 selon les bookmakers ?

Ça bagarre en tête de la Ligue 1, mais aussi à l’arrière, pour ne pas descendre.

Alors que 27 journées se sont déjà écoulées en Ligue 1, certains clubs de bas de tableau sont au plus mal. Même s’il est encore trop tôt, pour affirmer de manière claire, quelles équipes joueront en Ligue 2 la saison prochaine, certains bookmakers de France – pas tous -, invitent leurs joueurs à mise sur ce marché. Un FC Nantes en grande difficulté, avec un Raymond Domenech viré au bout de 7 matches, un Dijon largué au classement, et l’ASSE qui n’arrive pas à enchaîner les victoires ; la course au maintien est serrée cette saison.

Le DFCO condamné chez les bookmakers, le FC Nantes juste derrière

Les Dijonnais sont vus comme les grands perdants de cette lutte au maintien. Derniers avec neuf points de retard, le DFCO n’a même pas de côte attribuée, tellement ses chances sont jugées infimes. Pour les bookmakers, qui se projettent sur la fin de saison, c’est le FC Nantes qui devrait accompagner Dijon en Ligue 2. Les Canaris d’Antoine Kombouaré sont 19e du classement et cotés à 2,1. Nîmes, qui a aussi changé d’entraîneur en cours de saison, avec la nomination de Pascal Planque, voit sa descente rapporter 2,3 fois la mise de départ. Promu, le FC Lorient qui retourne en division inférieure, fait gagner 2,5 euros pour 1 euro de misé.

L’ASSE doit faire attention

Club historique de l’Hexagone, l’ASSE vit une saison difficile aux ordres de Claude Puel. Seulement en 16e position du championnat de France, une descente des Verts n’est pas a exclure. Pour les bookmakers, un tel scénario multiplierait par 10 la mise de départ. Autre club important, dans l’est du pays, le Racing Club de Strasbourg, qui alterne entre bons et mauvais résultats cette saison, pointe à la 15e place du classement. Une descente vers l’anti chambre de la Ligue 1 est cotée à 8,5. Les deux clubs sont suivis de Reims et du Stade Brestois, leur relégation rapporte 15 fois la mise initiale.