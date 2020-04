FC Nantes – L’évolution du nombre d’abonnés depuis le retour du club en L1

Quatorzième de la Ligue 1 (contre sixième affluence), cette saison 2019-20, c’est la place qu’occupe le FC Nantes au classement des clubs du championnat qui comptent le plus d’abonnés. Selon les données de L’Equipe en septembre dernier, le club de la Loire en a 7 743, ça le situe entre les clubs de Montpellier (à 8685) et le Stade de Reims (7 560). Nantes compte plus d’encartés que l’exercice précédent, mais moins dans le temps, depuis le retour du club en Ligue 1.

Les abonnés occupent le quart et moins de la Beaujoire

A La Beaujoire, les abonnés occupent en moyenne chaque saison, le quart ou moins du stade des Canaris, dont la capacité commerciale est donnée par la Ligue de football, à 35 500. Depuis la remontée du FC Nantes en Ligue 1, au terme de la saison 2012-13, le nombre est plutôt stable quoiqu’il ait un peu diminué dans le temps, selon nos observations : ils flirtaient voire dépassaient les 9 000 pendant un temps et peinent aujourd’hui à dépasser les 8 000.

Des tarifs corrects que pratique le FC Nantes vs le reste de la L1

Pour explications, il y a les relations compliquées qu’entretiennent certains suiveurs du club avec la direction. Le désamour s’est principalement manifestement entre les saisons 2017-18 et 2018-19. Entre les deux, le taux des abonnés a baissé de 12,6%. Il est remonté cette saison d’un peu plus de 8%, d’autant que le club pratique des tarifs abordables à l’échelle de son championnat, puisqu’à 165 euros il est moins cher que toutes les autres formations du plateau exceptée quatre : Toulouse (99€), Montpellier (110€), Metz (152€) et Bordeaux (160€).