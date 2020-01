FC Nantes – OL : Qui verra les 8es selon les bookmakers ?

C’est l’affiche la plus relevée des seizièmes de finale de la Coupe de France 2020. Ce samedi en soirée, le FC Nantes reçoit l’OL, au stade de la Beaujoire. Une seule de ces deux formations de Ligue 1 accèdera aux huitièmes de finale. Les deux en ont besoin, au-delà de poursuivre l’aventure avec la perspective de gagner un trophée, in fine. Pour Nantes, il est d’abord question de garder la dynamique positive, pour Lyon, de confirmer le redressement du club, avant qu’il ne rentre dans la dernière ligne droite, en championnat, comme en Ligue des champions.

Plutôt l’OL que le FC Nantes en 8es de la Coupe de France…

Sur le papier le duel promet d’être serré. Il l’est aussi dans l’analyse des bookmakers du pays. Lesquels donnent les Canaris vainqueurs dans le temps réglementaire, à la cote moyenne de 3,06. Le match nul est à 3,3 et le succès des Gones, jugé un peu plus probable à la moyenne de 2,35. Si bien qu’à la question : « quelle équipe va se qualifier ? », l’avantage est donné à l’OL, à la cote de 1,62 contre 1,94 celle attribuée au FC Nantes. Ceci étant dit, l’analyse est beaucoup moins tranchée, au déroulé du scénario possible des débats. Parce qu’à choisi un score précis sur les 90 minutes de jeu, ils penchent tous nettement vers le nul, 1-1. Ce résultat paie 5,3 fois la mise.

… Mais un duel annoncé serré sur la pelouse de la Beaujoire

Faut-il dès lors s’attendre à du rab de temps de jeu, entre les deux formations. Mais aussi à des buts, avec Ludovic Blas (5 réalisations en L1) pour Nantes et Moussa Dembélé (11) du côté de l’OL, pour artilleurs principaux de leurs équipes respectives. Le match FC Nantes – OL est programmé ce samedi à partir de 20h55, à suivre en direct, sur la chaîne Eurosport 2.