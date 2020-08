FC Nantes : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

Les Canaris abordent cette saison 2020-21 avec un regain d’ambition. Le budget gonfle d’un exercice à l’autre, l’effectif joue dans la continuité et le staff s’est stabilisé ; ça n’a pas toujours été ces dernières années. Le FC Nantes est taillé pour le milieu de tableau de la Ligue 1, sinon mieux en disputant une place européenne. Il a l’effectif pour cela et un onze, à ce jour costaud, même s’il est encore susceptible d’évoluer, d’ici la fin du mercato.

Alban Lafont est le joueur le plus bankable du FC Nantes en 2020-21

Le onze type du moment dépasse les 80 millions d’euros en valorisation estimée, au cumul de tous les joueurs. En moyenne, un membre de cette équipe dépasse les 7 millions d’euros, sur ce marché des transferts. Un peu plus que les 4 millions d’euros estimés, d’Andrei Girotto en défense, qui est celui qui s’en approche le plus. C’est le gardien de but Alban Lafont qui est le plus bankable, à près de 20 millions d’euros. Mais il est prêté pour sa deuxième et dernière saison aux Canaris et appartient, sinon à la Fiorentina qui l’a sous contrat, jusqu’en 2024.

Moses Simon à peine officiellement recruté et déjà (re)valorisé

Avec quatre années de contrat désormais, Moses Simon s’est valorisé maintenant qu’il est officiellement Nantais et dans un projet de jeu qui lui convient. L’Observatoire du football en Suisse, le donne dans une fourchette large et haute de 15 à 20 millions d’euros, il est plus modestement estimé par ailleurs, mais il est partout à plus des 5 millions d’euros payés par son club, en levant l’option d’achat dont il était le sujet.

Le onze type du FC Nantes 2020-21 sur le mercato