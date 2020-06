FC Nantes, RC Lens – Combien ça coûte de recruter Matthieu Dossevi (TFC) ?

Clap de fin pour Matthieu Dossevi et le TFC. Le milieu offensif ne va pas disputer la dernière saison de son contrat, avec le club haut-garonnais, relégué en Ligue 2 au terme de la saison 2019-20. C’est une information donnée par RMC, qui précise que le FC Nantes et le promu RC Lens seraient intéressés par son profil. A 32 ans, l’international togolais est à un moment charnière de sa carrière, pour ce qui sera peut-être son dernier contrat.

Matthieu Dossevi et le TFC c’est fini, avant la fin du bail

Il a l’avantage de pouvoir le négocier librement, plus tôt que prévu normalement. Sur le marché des transferts, Matthieu Dossevi est valorisé entre un et deux millions d’euros, autant pour Transfermarkt que l’Observatoire du football. Toulouse avait payé 2,5 millions d’euros au FC Metz, au cours de l’été 2018, l’indemnité compensatoire de son recrutement. Les choses sont allées très vite pour le polyvalent milieu offensif, il a été prolongé d’un an jusqu’en 2021, ce mois de février et le voilà sur le départ de la Ville rose

Le FC Nantes et le RC Lens en embuscade

L’indemnité que le club qui le recrutera n’aura pas à payer, Matthieu Dossevi pourra peut-être la négocier tout ou partie, pour prime à la signature. C’est l’avantage des joueurs libres, quand ils sont convoités. Il faudra également envisager pour Nantes et Lens, sinon s’aligner, au moins s’approcher des émoluments du joueur à Toulouse. Selon L’Equipe, il avoisinait les 120 000 euros bruts mensuels, il était à cet effet le deuxième joueur le mieux payé de son équipe. Dossevi a découvert le professionnalisme avec Le Mans. Il a tour à tour porté les maillots de Valenciennes, de l’Olympiakos Le Pirée, du Standard de Liège, du FC Metz et de Toulouse, enfin.