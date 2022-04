FCGB : Combien d’employés comptent les Girondins de Bordeaux ?

Gérard Lopez ne quittera pas le navire, si les Girondins de Bordeaux descendent en Ligue 2, mais il devra revoir sa stratégie et réduire les dépenses, dans le cas où cela se produit.

« Une centaine d’emplois menacés », c’est ce qu’écrit, ce mercredi matin, dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste Emery Taisne, au sujet des Girondins de Bordeaux, présentement dans une situation sportive et de fait structurelle périlleuse, avec le spectre d’une relégation en Ligue 2, qui menace les Marines. Et en ce cas, le train de vie du club au scapulaire serait significativement réduit et des salariés forcés de s’en aller.

Entre le tiers et la moitié des effectifs du FCGB menacés ?

Mais alors, combien sont-ils à oeuvrer au service du FCGB, au quotidien ? Et que représenterait « une centaine d’emplois », sur la masse totale ? Entre le tiers et la moitié des effectifs complet. L’on sait, à Sportune, qu’ils étaient en augmentation en 2020, et précisément au nombre de 264, ainsi répartis : 140 « employés et techniciens », 49 « agents de maîtrise » et 75 « cadres ».

Les Girondins de Bordeaux devront réduire la voilure s’ils descendent en Ligue 2

Cela, au service d’un club de football générant alors, un chiffre d’affaire, hors transferts de joueurs, à près de 55 millions d’euros. Au mieux, avec les recettes de la nouvelle régie commerciale pour quelque peu amortir le choc, Bordeaux pourra viser le tiers environ, s’il est relégué en Ligue 2. Cela restera bien trop insuffisant pour assurer ce même quotidien, tout en épongeant les pertes de la circonstance d’une descente de division.