FIFA 20 – Les meilleures et pires équipes à prendre dans le jeu

Puisqu’en ce moment nous avons tous du temps devant nous certains, on le devine, s’occupent sur FIFA 20. C’est une manière comme une autre de traiter la dépendance au football, en offrant une dose à ceux qui n’en peuvent déjà plus. Pour les plus enragés, on vous propose le sevrage maximal en pratiquant le jeu d’Electronic Arts à partir de la pire équipe du jeu. Gagner dans ces conditions n’en sera que plus jouissif.

Un club irlandais pour pire équipe du jeu FIFA 20

Côté club, c’est l’UCD AFC qu’il faut choisir. Cette formation sis à Dublin, en Irlande est la plus faible d’entre toutes, avec une défense à 53, un milieu à 54 et une attaque à 54, également. Pour les transferts, le budget n’excède pas le demi-million d’euros et le meilleur joueur s’appelle Jack Keaney, il est noté 58 et évolue au milieu de terrain. A l’échelle nationale, chez les garçons, la pire équipe est celle de l’Inde, à 60 de défense et au milieu et 63 pour l’attaque. Chez les filles, c’est le Mexique, mais les stats d’ensemble sont bien plus élevées, à 74 de défense, 73 au milieu et 76 en attaque.

Le Real Madrid pour l’équilibre, le Barça pour l’attaque…

Inversement, le Real Madrid a la meilleure équipe d’ensemble du jeu, au niveau des clubs. Le collectif merengue est noté 86 en défense, 87 au milieu et 86 en attaque. A propos d’attaque, le rival du FC Barcelone est celui qui justement a la plus efficace sur FIFA 20 à 89 l’ensemble. Pour une équipe qui défend, mieux vaut s’appuyer sur l’Inter Milan, si c’est un besoin de vitesse, Liverpool et s’il faut de la créativité, Manchester City. Quant au club le plus sous-coté, c’est surement le Napoli et ses cadres Dries Mertens (87), Kalidou Koulibaly (89), Lorenzo Insigne (85), Hirving Lozano (81), Allan (85).

La France est la meilleure nation chez les garçons

Cocorico à l’échelle internationale, l’équipe de France est la plus forte des nations du titre produit par EA Sports. Les Bleus ont une défense à 83, un milieu à 86 et une attaque à 84. Ils ne font pas le doublé avec les féminines, puisque la catégorie est naturellement dominée par le team USA, à 83, 86 et 87 et pour meneuses, la Ballon d’or 2019, Megan Rapinoe. Les meilleurs et pires équipes du jeu FIFA 20 sont compilées dans la galerie d’images ci-dessus.