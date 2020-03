FIFA 20 – Team Europe ou America, lequel est le plus fort ?

Rich Leigh, un joueur de FIFA 20 s’est amusé à simuler l’opposition des meilleurs joueurs européens face à ceux d’Amérique. Chacun dans un club iconique : Liverpool d’un côté et les Newell’s Old Boys. Et l’opposition des deux monstres sacrés de leur génération, Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi. Voilà le décor planté pour cette opposition du team Europe et du team américa. Alors, lequel gagne ? Réponse…

Deux attaques cinq étoiles face à face

Riche Leigh découpe sa présentation en deux parties : la première est le déroulement complet de la saison, où la formation des Reds arrive en première position du championnat avec 111 points, contre 103 pour l’équipe sud-américaine. Puis, en ce qui nous concerne, la rencontre entre les deux équipes, simulée à partir de 5 minutes 37. Dans le 11 de départ, le flanc offensif du Vieux Continent se compose d’Hazard, Ronaldo, Lewandowski et le Parisien, Mbappé face à Neymar, Agüero, Suarez et Messi, du côté adverse.

La Team Europe remporte le match 1-0

Sur une attaque placée, le milieu de terrain des Blues, N’Golo Kanté ouvre la marque à la 24e minute pour les Européens. Les minutes qui suivent sont à l’avantage des Américains, qui se procurent des occasions franches. À l’heure de jeu, Cristiano Ronaldo pense faire le break mais son but est refusé pour un hors-jeu. Les coéquipiers de Lionel Messi obtiennent une dernière possibilité d’égaliser dans le temps additionnel, sans réussite. Le score final 1-0, à l’avantage de la Team Europe, apporte un élément de réponse à savoir qui sont les plus forts entre les deux continents.